Universaalteenust saavad ka mikro- ja väikeettevõtjad ning MTÜd, sihtasutused ja FIEd

Komisjoni aseesimees Rene Kokk sõnas, et ettevõtluse toetamiseks vajalikke muudatusettepanekuid tegi EKRE ka eelmisele universaalteenuse eelnõule, eesmärgiga juba seal vajalik toetus abivajajatele ette näha, kuid muudatusi kahjuks ei toetatud. „Täna algatatud eelnõuga on tegu sammuga õiges suunas, ent palju on veel ebaselget ja täpsustamist vajavaid punkte. Üks murekoht, mille välja tooksin, on ka äritarbijate puhul eelnõus ette nähtud leppetrahv energiapaketi vahetamisel. Oluline on saavutada ettevõtjate ühetaoline ja õiglane kohtlemine. Samuti on füüsilisest isikust ettevõtjatele, sihtasutustele ning mittetulundusühingutele ette nähtud aastane tarbimismaht. Kui see täis saab, kukuvad nad tagasi börsipaketile. Praegu ei ole teada, millal see tarbimislagi ette tuleb,“ märkis Kokk.