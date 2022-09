Suhted peaministriga elektrit täis. Energiakriisi esimeseks ohvriks sai Hando Sutter

Eesti Energia juhi koht võib tunduda kullaauguna. Energiafirma aruandes on kirjas, et eelmisel aastal maksti selle töökoha eest 243 950 eurot ehk igakuine brutotasu oli keskmiselt 20 329 eurot. Selle raha eest tuleb aga täita omaniku ootusi, mis võivad politiseerituse tõttu olla tihti ebaratsionaalsed, ja nõustuda omanikku esindavate poliitikute ideedega, mis ei pruugi sugugi ühtida ametisolija kui turgu tundva eksperdi arvamusega. Eesti Energiast on alati kinnitatud, et nende ülesanne on täita omaniku ootusi, kuid viimase aasta energiakriisi ajal hakkas liiga tihti juhtuma, et Sutter oli oma poliitilise juhtkonnaga eri meelt.