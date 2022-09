SELGITUS | Mida tähendaks erakorraline sünkroniseerimine?

Niisiis on meie piirkonnal valmisolek erakorraliseks sünkroniseerimiseks ja see tähendab järgmist:

Balti riigid ja Poola on valmistunud olukorraks, kus desünkroniseerimine Venemaast võib toimuda erakorraliselt. Selleks on Elering leppinud Balti riikide ja Poola süsteemioperaatoritega kokku konkreetsed tegevused ja protokollid, kuidas võimalikult ohutult ja kiirelt Mandri-Euroopa sünkroonalaga liituda. „Nii tagatakse tarbijatele varustuskindlus ning kaitstakse riikide julgeolekualaseid ja majanduslikke huve. Seejuures toimuks erakorraline sünkroniseerimine lõpptarbija jaoks märkamatult tundide jooksul,“ lubavad nad lehel, mida on viimati uuendatud juulis.