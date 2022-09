Tallinna Ettevõtluspäev stardib 27. septembril: kuula, kuidas tippettevõtjate sõnul edu saavutada

Juba 19. korda toimuv Tallinna Ettevõtluspäev on sisustatud enam kui 40 üritusega, mis pakuvad põnevat ja harivat sisu erineva profiiliga külastajale. Räägitakse nii digiturundusest, ehitussektorist kui ka ettevõtte efektiivsest ja jätkusuutlikust juhtimisest. Näha saab ka Eesti esimest betooniprinterit. Osalemine on kõigile tasuta ja menukamaid seminare saab jälgida ka distantsilt.

Programm algab teisipäeva, 27. septembri hommikul Viru Konverentsikeskuses kell 9.30 ja lõpeb õhtul kell 17.00. Päeva peateema on „väärtust luues“. Inspireerivas õhkkonnas tuleb juttu uue või lisanduva väärtuse loomisest toote või teenuse pakkumisel, inimestest kui peamistest väärtuste loojatest, ettevõtete väärtusest ning väärtustest üldse nii materiaalsel kui ka mittemateriaalsel tasandil. Seminarid toimuvad eesti ja vene keeles.

Elulised nõuanded ja koolitused

Ettevõtluspäevale annab stardipaugu avaseminar „Vääratusest väärtuseni?“ , kus tuuakse kuulajateni tublide ettevõtjate põnevad lood sellest, kuidas ettevõtluses läbi lüüa. Näiteks saab teada, milliseid ootamatuid olukordi neil on olnud ning milliseid lahendusi ettevõtjad leidnud on. Vastused leitakse ka põhilisele küsimusele – kas ootamatused on takistuseks olnud või hoopis ideede teostamisele kaasa aidanud? Enda kogemusi jagavad Kõnekindluse juht Kaili Adamson, Haljas Housesi juht Otto Täht, rändrestorani Rändav Kokk rajanud Anneli Kägi ning Hagen Bikesi juht Kaspar Peek. Modereerib Urmas Vaino.