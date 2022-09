Tööandjate liit: valitsuse otsus on suurte ettevõtjate suhtes ebaõiglane

Valitsuse otsusel saavad energiakriisis väike- ja mikroettevõtjad eratarbijatega sarnastel alustel universaalteenuse hinnaga elektrit osta. Eesti tööandjate keskliidu liikmete hinnangul on see keskmiste ja suurte ettevõtete suhtes ebaõiglane ning majanduslikult ebaloogiline.

Tema sõnul saadab riik selliselt sõnumi välisinvestoritele, et suuri tööjõu- ja energiamahukaid investeeringuid pole siia mõtet tuua. „Samal ajal teame, et meie lähimad naabrid ja konkurendid Skandinaavias ning Kesk-Euroopas toetavad oma ettevõtteid. Kui Eesti seda ei tee, on meie ettevõtted rahvusvahelisest konkurentsist väljas. See tähendab koondamisi, samuti väiksemat majanduskasvu ja maksutulu,“ lisas ta.