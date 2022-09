ETTEVAATUST | Ringleb uus Elisat jäljendav petuskeem

Hiljuti teatas Elisa, et viimaste kuude jooksul on oluliselt suurenenud erinevad küberründed ja pettused Eesti inimeste suunas. Nüüd jõudis ettevõtte valvsate klientideni juba tuttav petuskeem, kus lubatakse võita uusi telefone või kõrvaklappe – vastutasuks tuleb vastata ainult mõnele küsimusele ja sisestada oma pangaandmed saadetise postikulu tasumiseks.

Elisa uute teenuste valdkonna juht Meelis Seer sõnab, et sarnaseid pettuseid on esinenud ka varem ja neid on tehtud väga mitme erineva ettevõtte nime alt. „Petturid lähevad ajaga aina osavamaks ja nii on ka viimase petuskeemiga, mis on väga selgelt ja usutavalt sõnastatud ning kus kasutatakse osavalt ka ettevõtte värviskeemi. Tasub aga alati meeles pidada, et ei Elisa ega ükski teine ettevõte ei palu auhinna kättesaamiseks oma klientide pangaandmeid ega kiirusta võitjat pealtnäha tavapärastele uuringu küsimustele vastamast või mõnele lingile vajutamast.“