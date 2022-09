Soome võrguettevõte: gaas võib sel talvel hoolimata uuest LNG-terminalist otsa lõppeda

Yle toob positiivsena esile, et maagaasi tarbimine on sel aastal Soomes vähenenud peaaegu poole võrra. Samas selgub põhivõrguettevõtte Gasgrid värskest analüüsist, et talvel võib gaas siiski otsa saada. Põhjus on selles, et Soome ehitab Venemaa gaasi asendamiseks küll uue LNG-terminali, kuid selle võimsusest ei pruugi kogu talveks piisata.