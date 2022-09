Üle miljoni Tesla vajab tarkvarauuendust. Kohalik liiklusohutusamet nimetas seda tõsisemaks probleemiks

Elektrisõidukite tootja teatas riiklikule liiklusohutusametile (NHTSA), et ta teeb automaatse akende taasavamissüsteemi tarkvara uuenduse üle õhu. Tagasikutsumine hõlmab mõningaid 2017–2022 Model 3, 2020–2021 Model Y ja 2021–2022 Model S ja Model X sõidukeid.

Tesla teatas, et ei ole teadlik tagasikutsumisega seotud garantiinõuetest, väliaruannetest, kokkupõrgetest, vigastustest ega surmajuhtumitest.

NHTSA ütles, et ilma nõuetekohaselt automaatselt sulguv aken võib avaldada liigset jõudu, pigistades sõitjat enne tagasitõmbumist, suurendades vigastuste ohtu.

NHTSA ütles, et sõidukid ei vastanud föderaalse mootorsõidukite ohutusstandardi nõuetele elektriliste akende kohta, vahendas Reuters. Tesla sõnas, et augustis toimunud tootekatsetuste käigus tuvastasid töötajad, et automaatne süsteemil esineb „oodatust suuremad varieeruvused“.