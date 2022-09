Eesti esiinnovaatorid tegutsevad kiirelt ja vihaselt

„Tahame anda oma panuse maailma ja inimkonna arengusse, seega on innovatsioon võtmekontseptsioon, mille ümber me eksisteerime,“ räägib ta. Uuenduslikkus on andnud Electroairile võimaluse töötada rahvusvahelistel turgudel ja tegi neid tuntuks just lennundusvaldkonna elektriseadmete tootjana.

„Tänu meile on Eesti esindatud enam kui 80 riigis kõrgtehnoloogiliste innovaatiliste seadmetega sellises suletud ja edumeelses valdkonnas nagu lennundus,“ ütleb Snitsarenko. Eestis on valminud nii toiteallikate kui ka jahutusseadmete lahendused ja nende võtmedetailid.

Eelmisel aastal tuli ettevõte välja ka elektrisõidukite kiirlaadimisseadmetega, mis on sobilikud esialgu kuni 150 kW laadimisvõimsusega sõiduautodele ning 300 kW võimsusega veokitele ja ühistranspordile. Kiirlaadimisseadmete arendamisega tekkis vajadus ka taastuvenergia tootmiseks ja sõidukeid laadiva terviklahenduse arendamiseks nii ettevõtete parklatesse kui ka eraisikutele. Viimane on veel arenduses.

Biotehnoloogias uuendamata tipus ei püsi

„Innovatsioon ei ole ainult tootmises, vaid ka igas protsessis ja osakonnas, et meie töö tulemusena oleks lihtsam ühiskonnal ja kergem loodusel,“ selgitab ettevõtte tootmis- ja tarneahela operatsioonide juht Angela Vaasa. „Kiire kohanemine ja tootmine on olnud võimalikud tänu sellele, et oma arendusprotsessides vaatame kümme aastat ette. Eesmärgiks on jälgida ja märgata trende ning vajadusi, mis on alles aktuaalseks muutumas.“