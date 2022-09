Aasta välisinvestorid seljatavad mitut kriisi korraga ja laiendavad tegevust

Investeerib ka kolmas nominent, Teledyne Technologies Inc gruppi kuuluv FLIR Systems Estonia OÜ, mis on keskendunud infrapunakaamerate ja meretehnoloogia tootmisele, olles kontserni üks olulisemaid tootmisüksusi.

Ettevõte on viimase viie aasta jooksul Eesti tehasesse investeerinud 12,2 miljonit eurot. Valdavalt on see läinud tootmisseadmetesse, uutesse kalibreerimisliinidesse ja töökeskkonna parandamisse. Tehasejuht Meelis Bergmann annab konkreetse vastuse, kui küsida, miks emafirma Eestisse raha paneb: „Sest Eestis asub tootmisvõimekuse poolest üks grupi olulisematest tehastest.“ Töökohti loob aasta välisinvestori üks nominente keskmiselt 10 aastas, viimase kolme aastaga on töötajate arv kasvanud viiendiku võrra 170ni.

Investeeringud tehakse pika vaatega

„Investeerime oma Eesti tehasesse, et vastata klientide kasvavatele vajadustele ja kasvatada oma konkurentsieeliseid tehase tipptasemel sisseseadega. Meil on järgmiseks viieks aastaks selge plaan, mis sisaldab investeeringuid oma eesmärkide täitmiseks ning pidevat kontakti klientidega, et olla kursis nende vajadustega. See omakorda määrab meie investeeringute fookuse, et toetada kasvu,“ avaldab Incap Estonia juht Greg Grace.