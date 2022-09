Tatar elektrikatkestuse ohust: tõenäosus on imepisike, aga see on olemas

Tatar selgitas, et 2019. aastal lepiti kokku, et täielik valmisolek Venemaa elektrisüsteemidest eemaldamiseks on olemas 2025. aasta lõpuks. Seni on ikkagi väike tõenäosus, et midagi võib minna teisiti, kui on plaanitud, ja seetõttu Kaja Kallas seda ka eile mainis. „Tõenäosus on imepisike, aga see on olemas,“ ütleb Tatar ning selgitab, et täielik blackout (üleriigiline elektrikatkestus) on välistatud ning väga väikese tõenäosustega stsenaariumite korral on oht, et siin-seal toimuvad mõningad elektrikatkestused.