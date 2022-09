Tartlased saavad uue Lidli kaupluse. Avamine jääb oktoobri algusesse

Jaekaubandusettevõte Lidl Eesti on investeerinud kaupluse ehitusse ja taristu parandamisse üle 2,8 miljoni euro. Kaupluse avamisega loodi piirkonnas ligi 60 töökohta. Uus kauplus asub Lõunakeskuse kaubanduspargi territooriumil Tallinna- poolses küljes.

Lõunakeskuse kaubanduspargis asuv Lidli kauplus on esimene Eestis, mille ettevõte on rajanud ümberehitatud hoonesse.

Hoone juurde kuulub suur parkla 152 laia parkimiskohaga, millest kaks on mõeldud liikumispuudega inimestele ja kaks peredele. Ratturitele on parkimiseks ette nähtud kuus jalgrattakohta.

Uute kaupluste avamine Eestis on osa Lidli kauplustevõrgu arendamise strateegiast, mis sai alguse 3. märtsil 2022 kaheksa kaupluse samaaegse avamisega Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus. Lõunakeskuse pood on teine Lidli kauplus Tartumaal, uue kaupluse avamisega on Eestis kokku kümme Lidli poodi.