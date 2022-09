Pieterski firmast AP Private Equity on kaduma läinud kokku 35 miljonit dollarit investorite raha. Investorid esitasid seetõttu firma vastu pankrotiavalduse, lootuses osa varast päästa.

Nii arestis Kanada politsei Pieterskile kuulunud BMW, McLareni ja Lamborghini luksusautod ning veel erinevaid varasid kokku 2 miljoni dollari ulatuses. See on vaid pisku sellest, mis kaduma on läinud. Arvestades raha kulutamise tempot peaks laia elu elanud Pieterskil politsei hinnangul siiski olema veel külluslikult vara alles.