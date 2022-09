Venemaa teraviljatoodang on rekordi äärel, eksport võib aga jääda nadiks

Venemaa võib sel aastal saavutada rikkaliku teraviljasaagi, kuid see ei pruugi riigile tähendada suurt eksporti, et aidata kaasa maailma toidukriisi lahendamisele.

SovEconi, uuringufirma, mis keskendub oma töös Musta mere teravilja ning rapsile, andmetel võib sel aastal Venemaa teraviljasaak tõusta rekordtasemele, ulatudes 100 miljoni tonnini. USA Põllumajandusandmete osakonna kohaselt on Venemaa maailma suurim viljatoodangu tarnija välisriikidesse - viiendik maailma teraviljaekspordist on pärit just sealt.