Pagemine Venemaalt: taksosõidu ajal ostad lennupileti ja põgened linna, millest pole varem midagi kuulnudki

Gruusia-Venemaa piiril oli ööl vastu tänast koguni viie kilomeetrilised autojärjekorrad. BBC andmetel võttis piiriületus aega seitse tundi. Ka olenemata sellest, et Gruusia ei nõua venelastest viisat.

Aleksandr pole mõistagi ainus. Isegi Moksva linnavalitsuse ametnik nimega Ilja teatas intervjuus ajalehele The Guardian, et aeg on Venemaalt lahkuda. „Homme olen Kasahstanis.“