Kaua oodatud sündmus Cardano krüptoga sai täna teoks. Vasili uuendus läks töösse probleemideta

Kolmapäeval postitatud säutsus selgitas Cardano plokiahela taga olev insenertehniline meeskond (IHOK), et see oli viimane uuendus, et ellu viia radikaalsed muudatused Cardano plokiahelas.

Mis on hard fork? Nõnda nimetatakse krüptomaailmas uuendust, mis muudab radikaalselt plokiahela tööd

Esimene neist näitajatest hõlmab 39 börsi uuendamist ja nende ettevalmistamist hard fork'i jaoks. Teine näitaja on see, et üle 98% plokkidest luuakse nüüd Vasili sõlme poolt. Ja viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, on Cardano detsentraliseeritud rakenduste tipptasemel lukustatud koguväärtuse (TLV) järgi kinnitanud, et nad on testinud ja valmis Vasili hard fork'i jaoks, kirjutas Investing.

IOHK valmisoleku blogis on muude uuenduste hulgas ka üksikasjalik nimekiri börsidest ja nende valmisoleku staatusest. Nimelt on Coinbase ainus suurem börs, mille staatus on märgitud kui „pooleli“. Ülejäänud börsid on saidil esitatud teabe kohaselt valmis.

Mitu korda edasi lükatud Vasili uuendus on nime saanud kadunud Vasil St Dabovi järgi, kes oli Cardano kogukonna hinnatud liige. Vasil on ka Cardano seni kõige ambitsioonikam uuendamisprogramm.

Arvatakse, et uuendus toob märkimisväärseid parandusi, kasutades Cardano hard fork combinator'i (HFC) lähenemist. See arendus parandab eeldatavasti ka võrgu jõudlust, suurendades tehtavate tehingute arvu ja palju muud.