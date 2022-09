Viisakeeld hotellindusele põntsu ei anna, ees ootab hoopis teine jama

Värska Kuurortravikeskuse juhi Vello Saare sõnul samuti valitsuse keeld külastatavust ei mõjuta. Keskust on 2022. aastal väisanud 12 444 klienti, kellest 305 olid Venemaalt ehk 2,5%. Veekeskuse külastamise eesmärgil on selle perioodi jooksul külastanud Värska keskust 43 000 inimest, naaberriigist ainuüksi veemõnusid nautimas käidud ei ole.

Sibulateel asuvas Alatskivi lossis on Vene turistide osakaal juba varasemastki väga väike. „Need inimesed, kes on teada andnud, et on Venemaalt, nende number on sel aastal jäänud kõvasti alla 100,“ rääkis hotelli juht Laura Lillepalu-Scott.