Eesti võib suuta end Vene elektrivõrgust kiiresti eraldada, aga siis paisuks elektriarved veelgi

Kas Eesti on või ei ole valmis elektrivõrgu erakorraliseks desünkroniseerimiseks Venemaast, sõltub asjatundjate sõnul sellest, kui head tööd on insenerid teinud ning kui hästi saavad nad sellega hakkama võimaliku desünkroniseerimiseni jääva aja jooksul. Poliitikute ja teiste suurotsustajate venitatud ja tegema jäetud otsuste taganutmiseks ei pruugi enam aega olla, küll on õppetundide teadmiseks võtmine möödapääsmatu.