Päev börsil: Balti börsidelt vaatab vastu punane värv

Baltika teatas täna, et sai 3000 eurot trahvi, kuna jättis aprillis börsiteatena avaldamata olulise tehingu suuromanikuga. Avaldamata jäi, et KJK Fund andis ettevõttele aprillis intressita laenu 700 000 eurot. Loe pikemalt siit .

Euroopa börsid on täna languses. Inglismaa börsi ning FTSE 100 aktsiaindeksit langetas valitsuse radikaalne kärpekava, mis oponentide sõnul viib niigi kõrge inflatsiooni kiirenemiseni. FTSE 100 on langenud ligi 1,9% ning Euroopa laiapõhjaline Stoxx 600 aktsiaindeks ligi 1,8%.

Languses avanesid ka USA peamised indeksid. Dow Jones on kukkunud 1,14%, S&P 500 1,3% ning Nasdaqi koondindeks 1,2%.

Tugeva, üle 4% languse on teinud brent nafta, mille barrel on kukkunud alla 87 dollari. Languse taga võib näha ootust, et keskpangad jätkavad intresside tõstmist ka majanduslanguse hinnaga.