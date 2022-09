Mõminaräppari ettevõtte kasum kasvas pea kolmekordseks võrreldes eelmise aastaga

Ettevõtte müügitulu oli perioodil 01.04.2021-31.03.2022 95 108 eurot. Võrreldes aasta taguse ajaga on ettevõtte müügitulu kasvanud rohkem kui kaks korda. Nimelt aasta tagasi oli müügituluks 47 005 eurot. Perioodil 01.04.2021-31.03.2022 oli ettevõtte kasum 75 327 eurot, mis on pea kolm korda rohkem kui aasta varem, mil kasumi suuruseks oli 26 963 eurot.

Nublu on tegelenud lisaks muusikaga ka kinnisvaraga. Juunis kirjutasime, et Nublu müüs oma isiklikku paradiisisaart 100 000 eurot kallimalt kui see oli kaks aastat tagasi ostes. Ehitustegevus on aga sel maatükil keelatud, nagu selgitas Keskkonnaamet.