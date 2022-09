Kütusehindade tõus on mõjutanud bussindust. Ees terendab ka teine probleem

Lux Expressi ärijuhi Ingmar Roosi sõnul moodustavad kulud kütusele olulise osa transpordiettevõtte kuludest, mistõttu on kütusehinna kiire kasv kergitanud märgatavalt ka ettevõtte opereerimiskulusid. „Samal ajal on inflatsiooni taustal vaja professionaalsete töökäte ettevõttes hoidmiseks vaja leida ka võimalus palkade tõstmiseks,“ tõi Roos välja. Ta lisas, et võrreldes aasta varasemaga on ettevõtte liiniveo opereerimise otsekulud kasvanud ca 25%.