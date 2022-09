Saabuv külmem periood paneb energiakriisis vaevleva Euroopa proovile

Arktiline külm, mis puhub üle Lääne-Euroopa järgmise nädala jooksul, on esimene proovikivi, kuidas inimesed on valmis viivitama kütte sisselülitamisega, et säästa energiat ja leevendada kodumajapidamiste eelarvet, kirjutab Bloomberg.

Maxar Technologies Inc. andmetel on temperatuur Londonis pea 5 kraadi keskmisest madalam, langedes 27. septembri öösel kuni 6,5 kraadi. Frankfurdis on 28. septembril 3,5 kraadi kraadi tavalisest madalam, samas kui Prantsusmaal ja Hispaanias on temperatuur 3-4 kraadi madalam kui hooajaline norm.

Võrguettevõtjad koostavad plaane, kuidas vajaduse korral talvel energiat jaotada. Kuna Venemaa maagaasitarnete asendamise võimalused on ammendunud, tuleb nõudlust vähendada. Ideaalse stsenaariumi järgi teevad seda tarbijad vabatahtlikult, kuid kui see ei õnnestu, on võrguettevõttel võimalik võtta kasutusele mitmeid meetmeid, millest on organiseeritud väljalülitamine. „Järgmise nädala alguses läheb veelgi külmemaks, kui arktiline õhuhulk tungib lõunasse ja tugev põhjakaare tuul võimendab külma,“ teatab Ühendkuningriigi ilmateenistus.

Kütteperiood algab ametlikult alles oktoobris, kui temperatuurid peaksid taastuma normaalseks, kuid see on piirkonna energiatarbimisdistsipliinile reaalsusekontroll, kuna valitsused püüavad vähendada energiakasutust kõigis majandusvaldkondades. Euroopa Liit arutab kohustusliku energia tarbimise vähendamise eesmärki.

Valitsused eraldavad miljardeid eurosid, et toetada tõusvate energiakuludega võitlevaid tarbijaid, samas loodetakse, et paljud inimesed hoiavad oma termostaate ka külmematel kuudel madalamal. „On ilmnenud märke nõudluse vähenemisest kodumajapidamiste poolt, mis on tingitud jaemüügitariifide tõusust,“ kommenteeris Engie SA turuanalüüsi platvorm EnergyScan. „Kuid see peab lähinädalatel veel kinnitust leidma.“

Paljud inimesed on naasnud kontorisse, mistõttu peaks energianõudlus saavutama tipptaseme varahommikustel ja hilisõhtustel tundidel, kuna päevade lühenedes lülitatakse sisse rohkem valgusteid. Suurbritannia võrguoperaatori National Grid Plc andmed näitavad, et varahommikune nõudlus gaasi järele on juba sel nädalal suurenenud. Ka tuuleenergia tootmine on olnud madal, mis näitab, et vaikne ilm koos külmade temperatuuridega võib sel talvel olla keeruline.