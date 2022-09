Fordi tarneahelaprobleemid tingivad automärgi puuduse. Piiratud varuosad mõjutavad autode saadavust

Ford Motori tarneahelaprobleemid on puudutanud väikest, kuid ettevõtte ja selle sõidukite jaoks olulist osa - siniseid ovaalseid märke. Autotootjal on esinenud puudujääke nii Fordi märkide kui ka mudelit täpsustavate nimesiltide puhul, kinnitas Fordi pressiesindaja CNBC-le.

Aastaid kestnud tarneahela kriis on põhjustanud mitmeid probleeme, mis on ulatunud kriitilistest osadest, nagu pooljuhtide kiibid ja juhtmestikud, tooraineteni ja nüüd ka sõidukimärkideni.

Michiganis asuv tarnija Tribar Technologies, kes on varem Fordile märgiseid valmistanud, pidi augustis oma tegevust piirama pärast seda, kui avaldas Michigani reguleerivatele asutustele, et on lasknud kohalikku kanalisatsioonisüsteemi tööstuskemikaale. Ford pole kommenteerinud, kas Tribari piiratud tegevus on seotud autotootja nimesiltide puudusega.