Peaministri sõnavõtuga ei kaasnenud ostupaanikat. Ühes jaeketis täheldati suuremat müüki

Maxima Eesti kommunikatsiooniosakonnast öeldi, et eile kella 16 seisuga polnud kauplustes müügiaktiivsus suurenenud. Lidli kommunikatsioonijuht Katrin Seppel sõnas, et eile ei olnud märgata muutust klientide käitumises. Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski kinnitas reedel, et peaministri kõnele ei järgnenud ostupaanikat.