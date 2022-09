Mobilisatsioon jõudis Venemaal ka tähtsa teenuseni. Firmad koostavad kiirkorras nimekirju

Sellest kirjutab ajaleht Kommersant. Vähemalt viie lennufirma töötajad, teiste seas ka nende tipu Aerofloti parda- ja maapealsed töötajad on hakanud saama kutseid. Samuti enam kui kümne lennujaama töötajad. Seda juba päev pärast Putini teadet.

Allikate andmetel on kolmes lennufirmas saanud 50-80% töötajaist kutse. Aerofloti gruppi kuulub kolm lennufirmat ja allika sõnul võivad neist sõtta minna üle poole. Aeroflot ise olukorda ei kommenteeri.

Suurem osa lennufirmade pilootidest on reservohvitserid, keda on treenitud lennukoolide sõjaväeosakondades või reamehed, kes on läbinud teenistuse.

Vähemalt viis firmat on hakanud kokku panema nimekirju ja kaks on juba need välja saatnud. Seal on nimed, keda peaks mobilisatsioonist kõrvale jätma. Kutseid ei saa mitte vaid piloodid ja lennujuhid vaid ka tehniline personal ja IT-spetsialistid, kirjutab Kommersant. Tihti eksperdid, keda on keeruline asendada.

Putin andis kolmapäeval teada Venemaa esimesest mobiliseerimisest peale Teist Maailmasõda. See pani paljud võimalikud sõtta minejad riigist lahkuma. Kaitseminister Sergei Šoigu ütles kolmapäeval, et mobiliseeritakse umbes 300 000 reservväelast ning et nad on kogemustega spetsialistid.

Kõik Vene mehed peavad käima sõjaväes vanusevahemikus 18 kui 27 aastat ja viibima seal aasta aega. Ülikoolis käivad tudengid võivad teenistuse läbida õppeasutuste juures olevates sõjateaduskondades.