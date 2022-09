„Sarnaselt teistele kulutustele on ka interneti- ja kõnepaketi puhul kõige olulisem üle vaadata oma praegune pakett pilguga, kas see on sinu praeguste tarbimisharjumuste ja -vajaduste juures kõige mõistlikum lahendus. Näiteks kas poleks mõistlikum võtta endale suurema internetimahuga igakuine pakett selle asemel, et praeguses paketis internetimahu lõppedes eraldi mahtu juurde osta, mis kokkuvõttes läheb rohkem maksma. Peredele soovitame vaadata, kas praegused paketid tasuks liita üheks perelahenduseks,“ selgitab Tele2 turundusdirektor Ines Estrin.