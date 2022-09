Euroopa unistus ei kipu täituma: „nõudmised on ebareaalsed“

Prantsuse ettevõtte TotalEnergies SE juht ütleb otse, et Euroopa tippude ebareaalsed nõudmised ei täitu.

„Kui Euroopa soovib tarnekindlust, siis sel on oma hind,“ ütles Patrick Pouayanne Qatari pealinnas Dohas toimunud kohtumise järel, millega suurfirma kirjutas alla lepingule, et investeerida 1,5 miljardit ülisuurde LNG-projekti. „Kui soovid odavat hinda lühiajaliselt, siis on vastus selgelt – ei,“ lisas ta.

Venemaa suurim torujuhe Euroopasse on Nord Stream ning Venemaa keeras selle kraani kinni 31. augustil ning ei ole teada, kas ja millal gaas seal uuesti voolama hakkab.

Gaasi hind on enam kui seitse korda kõrgem kui tavaliselt sellisel ajal ning Euroopa riikide majandused on majanduslanguse äärel. Ostjad soovivad lühiajalisi lepinguid, et osta LNG-d, kuid ei ole valmis maksma kõrget hinda, ütles Pouyanne.

Mitmed Euroopa liidrid on Dohas käinud, et endale gaasitarneid kindlustada. Viimane on Saksamaa kantsler Olaf Scholz, kes saabub plaanide kohaselt sinna just täna. Saksamaa on teadagi üks Vene gaasi suurimatest sõltlastest.

„Asi ei ole poliitikas,“ ütles Pouyanne. „Asi on hinnas ja kogustes.“