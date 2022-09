VIDEO | Kurikuulsas mõrvapaigas asuv mõis on taas müügil. Hind on seekord soodsam

Esialgne maja lammutati 90ndatel ning selle asemele ehitati uus maja, kuid seos mõrvapaigaga võis ikkagi mõjutada kinnisvara väljavaateid turul. Franklin pani jaanuaris maja müüki 85 miljoni dollariga, juunis proovis ta seda müüa 70 miljoni dollariga. Nüüd on maja taas müügis, seekord hinnaga 60 miljonit dollarit.

Mõisas asub üheksa magamistuba ning 18 vannituba. Lisaväärtust lisab vaade LA kesklinnale ja Vaiksele ookeanile. Samuti on majas palju mugavusi, näiteks kodukino, spaa, jõusaal, bassein ning maa-alune garaaž, mis mahutab 16 autot. Seal on ka bassein, mis sarnaneb pigem veepargiga, kus on kaks mullivanni, unimisbaar ning vesi voolab joana.

Franklin on olnud mõisa ainuomanik alates selle ehitamisest 1994. aastal, kuid on juba mõnda aega olnud valmis edasi liikuma. Mis puutub selle asemel kunagi seisnud mõrvamaja, siis viimati elas seal Nine Inch Nailsi looja ja solist ning laulukirjataja Trent Reznor, kes väidetavalt salvestas seal suure osa oma 1994. aasta albumist „The Downward Spiral“.

Mis olid Mansoni mõrvad?

1960-ndate lõpul sai Charles Manson San Franciscos ja Los Angeleses tegutseva Perekonna-nimelise rühmituse (Family) liidriks, kuhu kuulus sadakond inimest. Ise pidas ta ennast jumalaks ja kasutas oma esimese naise perekonnanime järgi nime Charles Willis Manson, mida sai tõlgendada sõnadena Charles' will is mans's son.

Manson kavandas hulga jõhkraid kuritegusid. Nende põhjused ei ole täpselt teada. Ise on ta alati eitanud oma süüd kõigis kuritegudes. Teda on seostatud 35 mõrvaga, millest enamik ei ole kohtusse läinud vähese tõestusmaterjali pärast või sellepärast, et kurjategijad juba olid vangis. Enamik mõrvu pandi toime 1969 (tuntuim ohver oligi näitlejanna Sharon Tate) ja samal aastal vahistati hulk Perekonna liikmeid. 5 nendest tunnistati 25. jaanuaril 1971 süüdi ja 27. märtsil mõisteti surma. Surmanuhtlus muudeti 1972. aastal eluaegseks vanglakaristuseks, kui Californias surmanuhtlus keelustati.