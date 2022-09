Eelkõige on universaalteenus suunatud ettevõtetele, kes pole oma elektrihinda fikseerinud

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Laube sõnas, et nii nagu kodutarbijate puhul, tähendab universaalteenus äritarbijate puhul, et nad saavad valida sisuliselt fikseeritud elektripaketi, mille hind on moodustunud börsiväliselt. Hind kujuneb Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinna alusel ning lõpphind sisaldab lisaks ka elektrimüüja müügikulusid.

„Riigikogu menetlusse võetud eelnõu kohaselt on universaalteenus mõeldud ettevõtetele, kus töötab vähem kui 50 töötajat ning mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot,“ selgitas Laube. Lisaks kuuluks ettepaneku kohaselt universaalteenuse saajate hulka mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes ostavad elektrienergiat aastase mahuga kuni üks gigavatt-tund. „Eelkõige on universaalteenus suunatud just neile ettevõtetele, kes ei ole oma elektrihinda fikseerinud ning kasutavad börsipaketti või kelle fikseeritud hind on praegu väga kõrge.“