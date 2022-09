VILJA KÜSIB | Viljar Arakas: kõige pimedam hetk saabub järgmise aasta kevadel

Mida tundsite, kui kuulasite peaminister Kaja Kallase ülesastumist neljapäeva õhtul ETV-s?

Kui peaminister tuleb viis minutit enne päeva kõige tähtsamat uudistesaadet eetrisse ja ütleb, et ei ole põhjust muretseda, siis on täiesti selge, et mingi osa elanikkonnast hakkab kohe muretsema. Olen Tallinna polütehnikumi lõpetanud ja peaksin elektrivõrkudest ja energiatootmisest teadma keskmisest rohkem, kuid sünkroniseerimise teema vajab ka minul süvenemist. [Elektrikatkestuse] risk on olemas, me oleme seda teadnud. Pöördumise põhipõhjus oli vist see, et see risk on suurem kui kunagi varem. Aga noh, siis tekib küsimus, et mis ma siis nüüd teha saan.