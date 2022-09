Eurora tegevjuht Egon Veermäe sõnul tähendab Tartu innovatsioonikeskuse avamine eelkõige seda, et põhisuunda, mille nad on võtnud äris vundamendiks võtnud – masinõpe ja tehisintellekt - on võti tuleviku jaoks ja nende jaoks oluline seda teekonda jätkata.

„Näeme, et on tulemas uusi tooteid, millel saame kasutada samamoodi masinõpet, tehisintellekti. Eriti hea, et saame ka Eesti ühiskonnale midagi tuua. Hea meel, et võimekus tuleb just ülikoolilinna Tartusse,“ lisas ta. Veermäe märkis, et erinevad äris, kuna neil on teaduspõhine tootearendus ning seda suunda soovitakse ka jätkata. Nad näevad, et sellesse valdkonda tuleb investeerida.