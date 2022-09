Sõõrumaa suurte plaanide uus elluviija: miks ei võiks merekindlus olla osaliselt rahva oma?

Vaatame esmalt Urmas Sõõrumaa kinnisvaraäri praegust portfelli. Mis seisus olete?

Ütleme nii, et aasta tagasi oli palju parem seis. Suur inflatsioon ja euribori tõus ei mõju omakapitali rahavoogudele hästi. Hästi on aga see, et üüripindade järele on nõudlus endiselt tugev. Näeme ka seda, et Tallinnas on paljud projektid kõrge ehitushinna tõttu pausil või ei ole neid alustatud. Peale tuleb vähe ning see kasvatab nõudlust. Nüüdseks on enam kui kaks aastat olnud väga hektilised. Koroona, sõda Ukrainas, energiakriis, inflatsioon. Muutunud on palju ja oleme pidanud kohanema. Lohutus on see, et kinnisvaraäri on pikk äri. Meie äriplaanid on pikad. Küll tormine meri lõpuks rahuneb ja saab mõnusalt edasi seilata. Ega keegi tea, mis järgmise kümne aasta jooksul tuleb.