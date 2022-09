Viimase ligi kuu aja jooksul on ta müünud vähemaks oma LHV Groupi positsiooni, mis on ligi kuu ajaga vähenenud 272 620 aktsiast 50 620 aktsiani ehk ligi 900 000 eurost ligi 160 000 euroni. Selle põhjuseks on tema sõnul ettevõtte makstud vähene dividend, mis viimati oli 1%.