Avasta Ida-Virumaalt oma uus äri-idee

Toetame Ida-Viru majanduse mitmekesistamist

Kliimaneutraalsele majandusele üleminek mõjutab Eestis enim Ida-Viru maakonda. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama. Toetuse abil on võimalik teha uusi töökohti loovaid investeeringuid.

Tööstuspargid, kus on ettevõtjal võimalus omandada kinnistu

Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) on välja arendanud tööstuspargid, kus on ettevõtjal võimalik omandada kinnistu, mis on varustatud infrastruktuuriga.