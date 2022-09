Helmese käive kasvas eelmisel aastal teenuste ekspordi toel

2021. aasta oli Helmesele kasvuaasta, nii teenuste arendamise ja ekspordi kui ka inimeste liitumise ja rahulolu osas. „Tooksime eelmisest aastast välja kaks olulist kordaminekut: klientide kõrge rahulolu Helmese teenusekvaliteediga, mille toel oleme Euroopas uusi suuri koostööprojekte alustanud ning meie töötajate panus ja rahulolu, mis tipnes eelmisel aastal erasektori unistuste tööandja tiitli saavutamisega,“ kommenteeris Helmese juhatuse liige Andres Kaljo.

Lisaks Baltikumile, kus Helmes on keskendunud digiriigi lahendustele, olid ettevõtte põhiturud eelmisel aastal Saksamaa, Skandinaavia ja USA. „Euroopa suurettevõtetele oleme digitaalse innovatsiooni partner, viimased suuremad koostööprojektid on näiteks Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) ja Airbusiga,“ ütles Andres Kaljo ja lisas, et klientide tagasiside põhjal on Helmese tiimil väärtuslik kogemus, kuidas innoveerida kiirelt ja kvaliteetselt.

Helmese 2021. aasta konsolideeritud EBITDA kasvas 12,5 miljoni euroni ning emaettevõttele kuuluv puhaskasum ulatus 8,8 miljoni euroni.

2022. aastat kommenteerides ütles Andres Kaljo, et ehkki ettevõte ootab jätkuvat kasvu, siis Ukraina sõjast tulenevalt on ettevõte oma äritegevust ümber korraldanud. Näiteks on Helmes viinud oma tegevust Valgevenest välja. „Helmese tütarettevõte Helmes Bel on tegevuse Valgevenes lõpetanud, kõik töötajad, kes soovisid, said Helmeses tööd jätkata Poolas või Gruusias. Avasime Varssavis ja Tbilisis kaks uut kontorit ning aitasime töötajatel oma peredega uude riiki kolida.“ Teine Helmese osalusega Valgevene ettevõte on samuti oma tegevust Valgevenest välja viimas.

Helmese töötajate arv on ärimahtude kasvu toel aastaga kasvanud samuti ca 30% võrra. „Kui pandeemia puhkemise aasta õpetas meid kaugtööd tegema, siis möödunud aastal keskendusime sellele, kuidas seda teha targalt nii, et töötajate motivatsioon ja rahulolu püsiks kõrge. Väga hea meel on selle üle, et Euroopa Parlament tõstis äsja Helmest esile kui ühte kümnest targa juhtimise eduloost Euroopas hübriidtingimustes, see on oluline rahvusvaheline tunnustus,“ lisas Kaljo