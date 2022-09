Kas tead, kuhu sinu ettevõtte töötajad viskavad vanad telefonid?

„Aegunud passi või lepingu puhul peatume hetkeks enne, kui selle ära viskame. Üldjuhul jätame dokumendi alles, põletame või rebime tükkideks. Sellele, et ka elektrooniline seade sisaldab ettevõtte ja isikuandmeid, me nii väga ei mõtle, ning vana telefon võib sattuda pikemalt mõtlemata prügi sekka,“ hoiatab tootjavastutusorganisatsiooni EES-Ringlus juhatuse liige Kristy Valgma-Antsmäe.

Kaitse oma andmeid

Elektroonikaseadmed sisaldavad erinevaid andmeid. Töötaja isiklikus nutitelefonis on tema isikuandmete kõrval tõenäoliselt ka ettevõttele olulised andmed. Arvutite ja nutiseadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb töötajatel silmas pidada, et meie endi huvides on tagada, et seadmetes olevad andmed ei satuks teiste valdusesse.

Vana seadme väljavahetamisel on oluline see lähtestada ja eemaldada seadmest kõikvõimalikud andmed. „Kustutada ei tule vaid seadmes endas peituvad andmed – dokumendid, fotod ja kontaktid –, aga ka seadmega seotud funktsionaalsused, nagu arvuti serverid ja lokatsiooniga seotud info (Apple’i seadmete puhul funktsioon „Leia minu seade“),“ toob välja Kristy Valgma-Antsmäe.

Valgma-Antsmäe rõhutab veel, et kui seade ei ole enam töökorras, siis ei tähenda see seda, et seade oleks tarbetu ja seda võiks olmejäätmete hulka heita. Seda saab käidelda ja uuesti materjalidena ringlusesse suunata, mistõttu ei tohiks ükski elektroonikaseade jõuda kohta, kus pole tagatud selle sihipärane töötlus.

Vii vana seade usaldusväärse partneri juurde

Valgma-Antsmäe sõnul tasuks lisaks andmete kustutamisele veel läbi mõelda, kuhu need edasi suunata nõnda, et seadmetega käidaks heaperemehelikult ümber. „ Usaldusväärse partneri puhul saab kindel olla, et kui vanast seadmest jäi ka midagi kustutamata, siis ei lähe andmed kuhugi rändama ja materjalid suunatakse taaskasutusse,“ soovitab Valgma-Antsmäe.