Küsitav sanktsiooniplaan: ligi miljard eurot Eesti ettevõtete vara jääks Venemaale

Suvel ametisse astunud välisminister Urmas Reinsalu tegutseb innukalt, leidmaks uusi võimalusi Venemaale sanktsioone rakendada. Eesti transiidiettevõtted ja raudteesektor said nädal tagasi kinnituse, et välisministeerium on saatnud Brüsselisse arutamiseks ettepaneku kehtestada Venemaa Raudteedele (RŽD) sanktsioonid, misjärel lõppeks selle firmaga igasugune majanduslik koostöö. Mõjuhinnanguid raudtee-ettevõtetelt alles küsitakse. Peamiselt kannataksid Soome ja Eesti ise. Venemaa saaks aga endale ligi miljardi euro jagu Eesti firmade vara, kui nende vagunid piiri taha kinni jäävad.