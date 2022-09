Maailmaturu muutused jõudsid Eestini. Eesti Gaas langetab oluliselt gaasi hinda

Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm tõdes Ärilehele, et kuna septembris on gaasi turuhind liikunud järjepanu allapoole, saavad nad nüüd teatada heast uudisest. Kui varem olid nad teatanud oktoobrikuiseks gaasihinnaks 4,1 eurot/m3 , siis nüüd on paindliku paketi hind kodukliendile nii oktoobris kui ka novembris 2,85 eurot/m³ käibemaksuga.