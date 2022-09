Päev börsil: Moskva aktsiaturgu tabas kaos, dollarist on saamas kõige tugevam valuuta

Täna turu avanedes langes indeks esmalt umbes 5%, kuid sellele järgnes kerge leevendus. Pikalt see püsima ei jäänud, vaid pärastlõunaks oli indeks langenud juba 12%, pikendades eelmise nädala 14%-list langust. Õhtuks on langus mõnevõrra taandunud, kuid indeks on jätkuvalt ligi 6% miinuses. Täpsemalt saab lugeda siit!

Maailmaturgudele pole Venemaa börsikrahh mõju avaldanud. Meie koduturul, milleks on Balti börs, langes kõige enam Tallinna indeks (-0,69%), talle järgnesid Vilnius (-0,32%) ja Riia (-0,24%). Samuti oli kauplemisaktiivsus tagasihoidlik- põhinimekirjas tehti tehinguid 1,14 miljoni euro ees ja kogukäibeks kujunes 1,17 miljonit eurot.

Balti börsi põhinimekirjas olid suurimad langejad Novaturas (-2,23%), LHV Group (-2,11%) ja EfTEN Real Estate Fund III (-1,75%). Kõige enam kerkisid Panevėžio statybos trestas (2,36%), Arco Vara (1,69%) ja Nordecon (1,45%).

Firsth North aktsianimekirjas tehti täna 293 tehingut ja kõige enam kerkisid Modera (3,08%), Cleveron Mobility (2,88%) ja MADARA Cosmetics (2,21%). Suurima languse tõid investoritele Hagen Bikes (-6,43%), Saunum Group (-5%) ja Punktid Technologies (-2,78%).

Maailmaindeksid liiguvad erinevalt

Kui Moskva indeksit tabas katastroof, siis USA suurimad indeksid on suurmas osas peale avanemist liikunud tõusvas trendis. S&P 500 kerkis peale avanemist 0,14%, Nasdaq-100 Composite kerkis 0,8%. Samas Dow Jones on langenud -0,26%.

Euroopa suuremad indeksid on samuti liikunud erinevalt. DAX on kerkinud õhtuks 0,44%, samas Stoxx 600 on kaotanud 0,03%.

Dollarist on saamas maailmavaluuta