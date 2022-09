Pensioniraha investeeriv riskifond kaasas 55 miljonit eurot, et leida idufirmasid, mis tooksid raha mitmekordselt tagasi

Kokku soovitakse leida 30-40 idufirmat, kellesse siin regioonis investeerida. Esmaste investeeringute tegemise perspektiiviks on neli aastat, kuid äri edenemise korral tehakse ka jätkuinvesteeringuid. Kui firma on edukas, siis seda ka mitu korda, kuid riskikapitalivaldkonna igapäeva praktika on see, et lõppkokkuvõttes paljud seda pole.