Soome Elering hoiatab: meil on küll võimas tuumajaam, aga olge ikkagi valmis elektrikatkestusteks

Gaasi hind on neli nädalat järjest langenud

Gaasi hind Euroopas jätkas eelmisel nädalal langust, mis oli tingitud Euroopa riikide pingutustest talve eel hoidlad võimalikult suures mahus täita. Hoidlate täituvus Euroopas on praegu keskmiselt 87%. Lisaks on Ameerika Ühendriikidest Euroopa poole teel mitu LNG-laeva laeva, millest kolm peaks kohale jõudma juba oktoobri alguses. Nädala keskmine gaasi hind oli 187,9 €/MWh (-14,0 €/MWh võrreldes eelmise nädalaga).

LNG-import on energiakriisi lahendamise üks võtmekomponente, kuid põhiküsimus on endiselt, kui külm tuleb talv ja kui suur saab olema sellega seotud energianõudlus piiratud gaasivarustuse tingimustes. Juhul, kui varud talvel oluliselt vähenevad, võib nende taastamine Venemaa tarnete püsiva katkemise tõttu sattuda tõsisesse ohtu.

Bloombergi andmeil plaanib Venemaa torugaasi tarneid järgnevate aastate jooksul ligi 40% võrra vähendada, kuid materjalides pole täpsustatud, kuidas gaas turgude vahel jaguneb. Euroopa jaoks sellest uudisest midagi lihtsamaks mõistagi ei muutu. Küll on tõenäoline, et Euroopa Liidu asemel saab Venemaa olulisimaks välisturuks hoopis Türgi ja Hiina. Kuigi maagaasitarned Nord Stream 1 kaudu Euroopasse on katkenud, jõudis möödunud nädalal Euroopasse siiski üle 80 miljoni kuupmeetri Vene gaasi päevas. Uskumatul kombel toimus see läbi Ukraina. Võrreldes varasemaga moodustab see kõigest 10% möödunud aastal samal ajal Venemaalt Euroopasse tulnud kogusest.

Euroopa suurim gaasitarbija Saksamaa püüab LNG-tarnete mahtu suurendada. Saksamaa lootus on Araabia Ühendemiraatidel, mida liidukantsler Olaf Scholz eelmisel nädalal külastas. Scholzi pingutuse tulemusena saabub esimene LNG-tanker emiraatidest Saksamaale järgmise aasta alul. Valusalt on pihta saamas ka Saksamaa tööstus. Näiteks teatas kontinendi suurim autotootja Volkswagen, et võib kõrgete energiahindade tõttu tootmisüksused Saksamaalt ja Ida-Euroopast kolida Edela-Euroopasse, Portugali ja Hispaaniasse, kus LNG-taristu oluliselt arenenum. Olukorra tõsidust ilmestab seegi, et suured veokitootjad on oma tootmises gaasi asendamas nii kivisöe kui kütteõliga. Raskustes on ka paljud Euroopa väetisetootjad, kes sulgevad või peatavad toomisüksusi. Väetiste kõrge hind hakkab aga mõjutama ka toiduainete hinda.