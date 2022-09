Ettevõtlus ja ettevõtlikud inimesed kui väärtus

Selleks et ettevõtteid tekiks, peab eeskätt olema ettevõtlik hoiak. Julgus alustada, ebaõnnestuda, proovida ja koostööd teha. Kui üldiselt arvatakse, et eestlastele on loomuomane üksi pusida, muretseda, läbi põleda ja kannatada, siis usutavasti hinnatakse üha enam koostöö väärtust. See aga ei loo eeldusi edukaks ettevõtluseks. On vaja välist stiimulit, tõuget, julgustust, tunnet, et keerulisematel aegadel ei jääda üksi. 2020. aasta majandusaasta aruannete põhjal tegutseb Tallinnas aktiivselt majandustegevusega kokku 83 000 äriühingu, neist 98% on mikro- või väikeettevõtted, kus tegutseb kuni 9 inimest. Omakorda 60%-l neist on töötajate arvuks null. Üksi tegutseda ongi raske.