Viis kõige sagedasemat küsimust kodulaenude kohta

Kas mul peab olema konto selles pangas, kust ma laenu võtan?

Laenutaotlejatel kerkib tihti küsimusi, mis on seotud nende pangakontoga. „Laenumakse võetakse iga kuu automaatselt maha laenulepingus täpsustatud kontolt,“ sõnas Rebane. Seega on kliendi enda jaoks mugavam, kui tema konto on samas pangas, kust on võetud kodulaen. „Nii ei pea muretsema selle pärast, et raha saaks õigeks päevaks teisele kontole kantud. Kui aga klient soovib, on tal võimalik avada spetsiaalne konto, mida kasutatakse vaid laenumaksetele kuluva raha hoidmiseks,“ lisas ekspert.

Kui aga lepingus märgitud kontol ei ole piisavalt vahendeid, on pangal õigus puuduv summa ilma klienti teavitamata maha arvestada teistelt kontodelt, mis laenulepingus märgitud. Kui laenul on kaastaotleja, tähendab see seda, et osamakse võidakse võtta ka tema kontodelt.

Kui kaua kulub aega, et ma laenu saaksin?

Luminori eraisikute panganduse juhi sõnul on üks sagedasemaid küsimusi kõikide laenusoovijate seas, kui kaua kogu protsess aega võtab. Alustades laenutaotluse esitamisest kuni ostulepingule allakirjutamiseni.

„Kui klient on juba leidnud sobiliku kinnisvara ning tal on olemas kinnisvara hindamisakt, võtab kogu protsess reeglina 2-4 nädalat. Tavaliselt sellest 1-2 päeva kulub pangal otsuse langetamiseks. Siiski olenevalt sellest, millist lisainformatsiooni ja dokumente pank veel vajab, et krediidivõimekus välja selgitada, võib see võtta ka kauem. Kõik muu oleneb sellest, kui kiiresti jõuab klient allkirjastada ostu-müügilepingu, pantida vara jne,“ selgitas Tanel Rebane.

Kas laenumakseid on võimalik edasi lükata?

On mõistetav, et suur hulk laenutaotlejatest mõtlevad, mis saab stsenaariumis, kus nad satuvad keerulisse finantsolukorda. Luminori eraisikute panganduse juhi sõnul ei ole see koht muretsemiseks, sest laenumakseid on võimalik edasi lükata kuni kolm kuud.