KUULA SAADET | Kuidas muuta ettevõtte mõtlemist kliendikeskseks? Eksperdid stuudios

Tihtilugu tahetakse ettevõtetes suuri ja positiivseid muutusi, aga ei teata veel päris täpselt, milles seisneb probleem või põhjus, miks muutusi soovitakse. Seda mingil määral tunnetatakse, aga selget probleemi ei defineerita. „Tänane aeg on selline, et meil toimub korraga väga palju muutusi ümbritsevas ärikeskkonnas. See panebki küsima, et kuidas edasi ja kuidas efektiivsemalt oma ettevõtet suunata. Hea meel on tõdeda, et valmisolek saada majaväline eksperthinnang ettevõttes valitsevale olukorrale on selgelt olemas,“ rääkis kliendiuuringud.ee juht Mari Arnover. Maire Milder küsitles 30 erinevat Eesti tippjuhti saamaks teada, milline on nende valmisolek muutusteks ettevõtete strateegias ja üldisemas plaanis kliendikesksuse poole liikumisel. „Hinnati üsna kõrgelt, keskmine vastus oli 7–9 punkti kümnesel skaalal. Teenusedisain ja kliendikesksus on Eestis väga levinud mõisted ja rõõm on näha, et ettevõtete juhid tunnevad selle vastu suurt huvi,“ lisas Milder.