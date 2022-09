Ettevõtja Ragnar Sass Saksamaa iduettevõtetele: Ukraina vajab palju rohkem toetust

„Pole kahtlust, et Ukraina võidab, aga selle jaoks on vaja palju rohkem toetust kogu Euroopa ja eriti Saksamaa poolt. Me ei tohi unustada, et Ukraina võitleb kogu Euroopa eest,“ rõhutas Sass, kes saabus sündmusele kõnet pidama otse Kiievist, kuhu viis kohale Ukraina sõjaväele annetuseks mõeldud maastureid. Kokku on tema osalusel Ukrainasse toimetatud 101 maasturit, mis on aidanud üle 50 erineva üksuse.

Ettevõtja sõnul töötavad Ukraina idufirmad ärevate aegade kiuste aktiivselt edasi ning korraldavad kogukonnaüritusi. „Ukrainlaste jaoks on oluline näha, et välismaalased tulevad nende üritusi kohapeale toetama. Ei tasu arvata, et sõja tõttu on ettevõtlus seisma jäänud – see ei ole nii. Seejuures näevad ukrainlased, et Eesti on jätkuvalt üks parimaid kohti, kuhu oma ettevõtte peakontor luua,“ ütles ta.

Ukrainlaste huvi e-residentsuse vastu on pärast sõja puhkemist kiiresti kasvanud: peaaegu iga kümnes uus Eesti e-resident on pärit Ukrainast. Kokku on Ukraina elanikest e-residente 5012 ning nad on loonud 1588 Eesti ettevõtet. Eesti riigi ja Eesti teenusmajandusettevõtete toetusel on Ukraina kodanikele e-residentsuse taotlemine ja aasta jooksul Eestis ettevõtte loomise pakett alates kevadest tasuta.

Sass juhtis oma kõnes Saksa investoritele ja ettevõtjatele tähelepanu, et Eesti tugevuseks on võrreldes teiste maailma riikidega just see, et riik otsib väga aktiivselt lahendusi, kuidas idufirmade elu veelgi kergemaks muuta. „Riik saab iduettevõtete edus osaleda sellega, et ta neid ei sega. Lisaks on Eesti valitsus ja avalik sektor ettevõtjaid aidanud just lihtsate lahenduste leidmisel,“ ütles ta.