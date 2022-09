Kaubamaja Grupp ühendas kingafirma Selveriga

Grupp teatas juulis, et ühinemise näol on tegu grupisisese restruktureerimisega. Ühinemise eesmärgiks on nii jalatsite kui ka teiste, peamiselt supermarketi segmendile mõeldud tööstuskaupade, maaletoomise koondamine Selverisse.

Ühinemisega seoses kustutati TKM King AS 26. septembril äriregistrist. Käesolevaks ajaks on kõik TKM King AS jaekauplused suletud ja TKM King AS hulgikaubanduse ärisuund ühendatud Selver AS-iga. Kõik varad, õigused ja kohustused anti sellega Selverile üle.