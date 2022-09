Kinnisvaraekspert: ülepingutatud hindadest lastakse nüüd õhk välja

„Oleme tagasi olukorras, kus üle poole miljoni maksvate korterite pakkumine ületab selgelt nõudlust. Kui keskmiselt on sel aastal tehtud kümmekond sellise hinnaklassi tehingut kuus, siis järelikult on praegune „laojääk“ juba rohkem kui aasta maht. Nii on müügiperioodid pikenenud enam kui kuue kuu peale, mis iseenesest ongi pigem normaalne olukord kallima otsa korterite müümisel,“ iseloomustas viimase aja arenguid 1Partner Kinnisvara elamispindade tegevjuht Meelis Ränk.

Meelis Ränki sõnul on suur osa kalleid kortereid ka viimase aasta hinnarallist mõjutatuna selgelt ülehinnatud. „Ma pakuks, et umbes kolmandikul võib hinnakorrektsioon ees oodata. Seda ei tohi segi ajada jutuga hinnalangusest, kuna tegemist on lihtsalt ülepingutatud hindadest õhu välja laskmisega,“ rõhutas 1Partner Kinnisvara elamispindade tegevjuht, kelle sõnul on turg endiselt aktiivne. „Kui eelmisel aastal müüdi Tallinnas 70 enam kui pool miljonit eurot maksvat korterit, siis selle aasta esimese kaheksa kuuga juba 81.“