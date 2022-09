Joobes juht sõidab rendiauto sodiks, ent seadus võimaldab tal puhtalt pääseda

Teatud olukordades on politseil õigus võtta uurimistoimingute läbiviimiseks auto enda valdusse. Toimingud võivad võtta nädalaid, enne kui auto tagastatakse rendileandjale. Pärast seda läheb auto kahjustuste hindamiseks töökotta, kes teeb omapoolsed kahjukalkulatsioonid kindlusfirmale. Viimane menetleb juhtumit ja langetab otsuse kahju hüvitamiseks. Samal ajal määrab kolmas osapool, sõltumata hindaja auto turuväärtuse enne kahjustuste tekkimist. Olukorras, kus sõiduki taastamine pole mõistlik, läheb autovrakk oksjonile. Kuna rendileandja püüab vrakki müüa võimalikult kallilt, et kasutajale jääks tasuda võimalikult väike kahju, võib auto minna kordusoksjonile. Alles vraki müügi järel selgub reaalne tekkinud kahju, mille selle tekitaja peaks kandma.

Iga juhtum on erinev ja nende asjaolud varieeruvad, ent vahel võib juhtuda, et auto rentija, saades aru kahju ulatusest, otsib võimalusi kahjude hüvitamisest hoiduda. Kirjeldatud asjaolud aga pikendavad juhtumite menetlust ning tihti on rendileandja olukorras, kus jookseb kuuekuulise tähtajaga võidu.

Jagamismajanduse, sealhulgas autojagamisteenused on sedavõrd uued, et lüngad seaduses on arusaadavad. Samas on selge, et siin ei saa kasutada üürikorterite või tavarendilahendusi. Uue ajastu liikumisvahenditele peaks kehtima seaduses erisus ning kohalduma tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud kolmeaastane aegumise tähtaeg. Kui seadusesse erisust mitte teha, siis jääb paratamatult küsimus: kes vastutab tekitatud kahju korvamise eest?