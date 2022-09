Gaasiliit: Eestil on vaja oma ujuvterminali. Soome oma meile lahendust ei paku

„Varustuskindluse eest vastutaja Eleringi plaan teha koostööd Soomega on jooksnud ummikusse – Paldiski sadama kai ehitus lõpeb kuu aja pärast, aga meil endiselt puudub info, kas valminud kai juurde saabub ka laev ja gaas,“ märkis Eesti gaasiliidu juhataja Heiko Heitur.

„Soome terminal võimaldab eelseisval talvel ära katta tõenäoliselt vaid Soome enda mahud, seega meie gaasitarbijatele see lahendust ei paku. Vastupidiselt kevadel lubatule näib, et Eestil enam selles ühisprojektis mingit sõnaõigust pole ning teisel pool lahte räägitakse vaid Soome varustuskindlusest. Eestil on käesolevaks talveks vaja oma töötavat lahendust,“ lausus Heitur.