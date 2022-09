VIDEO | Ohtlik gaasileke Läänemeres. Nord Streami torujuhtmete piirkonnas toimusid plahvatused

Taani ajalehe Ekstrabladet andmetel ja Rootsi veeteedeameti kinnitusel on Nord Stream 1 gaasitorustik kahel korral lekkinud. „Gaasileke on ohtlik mereliiklusele,“ teatas Taani mereliikluse amet.

Eile avastati leke ka teises torujuhtmes, Nord Stream 2-s. Taani ministeeriumi sõnul on praegu veel liiga vara hinnata, mis on lekke põhjustanud. Nord Stream 2 torujuhe täideti gaasiga enne seda, kui projekt Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu lõpetati. „Gaasitoru pole kunagi olnud kasutusel, oli lihtsalt tehniliseks tööks ette valmistatud ja seetõttu täidetud gaasiga,“ ütles Nord Streami pressiesindaja Ulrich Lissek.

Saksamaa kahtlustab sabotaaži

Saksa ajalehe Der Tagesspiegel andmetel kahtlustab Saksamaa valitsus, et lekked on põhjustatud tahtlikult. Valitsuse allikate sõnul ei saa see olla midagi muud kui sabotaaž.

„Me ei suuda ette kujutada olukorda, kus see ei oleks olnud sihipärane rünnak. Kõik märgid on kokkusattumuse vastu,“ on allikas lehele öelnud. Tagesspiegeli andmetel ründasid torusid allveelaevad või sukeldujad.

Vene gaasimonopol Gazprom teatas augustis, et kuu lõpus ja septembri alguses suletakse Nord Stream 1 gaasitoru kolmeks päevaks hoolduseks. Pärast hooldust pidid gaasitarned jätkuma, kuid Gazpromi teatel seda siiski teha ei saanud. Nord Stream 1 gaasitoru kaudu liigub tavapärastes oludes Venemaa gaas Saksamaale.

Nord Streami omanik ja haldaja on Nord Stream AG, mille enamusaktsionär on Venemaa riigifirma Gazprom. Nord Stream 2 omanik ja haldaja on täielikult Gazpromile kuuluv tütarettevõte Nord Stream 2 AG.

Plahvatused Nord Streami torujuhtmete läheduses

Rootsi riiklik seismoloogiavõrgustik (SNSN) teatas eile õhtupoolikul, et on tuvastanud Nord Streami torujuhtmete läheduses kaks plahvatust, millest ühe tugevus oli 2,3 magnituudi.

Esimene plahvatus toimus esmaspäeval kell 2.03, teine kell 19.04, vahendas Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT. Plahvatuste koordinaadid klapivad lekete asukohaga.